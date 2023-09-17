Morca Mağarası'ndan kurtarılan ABD'li bilim insanı Mark Dickey taburcu edildi
Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarasında mide kanaması geçirerek mahsur kalan ve doktorların onay vermesiyle 9 gün sonra tahliye edilen ABD'li bilim insanı Mark Dickey, Mersin Şehir Hastanesindeki 6 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi
Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarasında mide kanaması geçirerek mahsur kalan ve doktorların onay vermesiyle 9 gün sonra tahliye edilen ABD'li bilim insanı Mark Dickey, Mersin Şehir Hastanesindeki 6 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.
Mide kanaması geçirerek mahsur kaldığı Anamur ilçesindeki Morca Mağarasından, 8 ülkeden 200 kişilik profesyonel ekibin çalışmasıyla 12 Eylül tarihinde kurtarılarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan ABD'li mağara bilimci Mark Dickey'in tedavisi tamamlandı. Dickey, dün son kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edildi.
Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.
Mağara içerisinde ilaç tedavisi uygulanan Dickey, doktorların onay vermesiyle başlatılan kurtarma çalışmasıyla 12 Eylül tarihinde tahliye edilmiş, helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınmıştı.