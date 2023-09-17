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        Haberler Gündem Mersin'deki Morca Mağarası'ndan kurtarılan ABD'li bilim insanı Mark Dickey taburcu edildi

        Morca Mağarası'ndan kurtarılan ABD'li bilim insanı Mark Dickey taburcu edildi

        Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarasında mide kanaması geçirerek mahsur kalan ve doktorların onay vermesiyle 9 gün sonra tahliye edilen ABD'li bilim insanı Mark Dickey, Mersin Şehir Hastanesindeki 6 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:14
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        Mağaradan kurtarılan ABD'li isim taburcu oldu
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        Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarasında mide kanaması geçirerek mahsur kalan ve doktorların onay vermesiyle 9 gün sonra tahliye edilen ABD'li bilim insanı Mark Dickey, Mersin Şehir Hastanesindeki 6 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi Haberi Görüntüle
        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Mide kanaması geçirerek mahsur kaldığı Anamur ilçesindeki Morca Mağarasından, 8 ülkeden 200 kişilik profesyonel ekibin çalışmasıyla 12 Eylül tarihinde kurtarılarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan ABD'li mağara bilimci Mark Dickey'in tedavisi tamamlandı. Dickey, dün son kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

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        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

        Mağara içerisinde ilaç tedavisi uygulanan Dickey, doktorların onay vermesiyle başlatılan kurtarma çalışmasıyla 12 Eylül tarihinde tahliye edilmiş, helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

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        #Mersin
        #morca mağarası
        #Mark Dickey
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