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Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'deki suç örgütünde 8 tutuklama
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Mersin'deki suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Mersin'de, bir suç örgütüne yönelik yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen "Girdap" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 8'i tutuklandı

Mersin'deki suç örgütünde 8 tutuklama
Mersin'deki suç örgütünde 8 tutuklama
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AA

Mersin'de, bir suç örgütüne yönelik "Girdap" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 15 Kasım'da "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarına karıştığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik operasyonda 42 kişinin yakalanması sonrası 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

51 KİŞİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKLAŞIK 6 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesince, bir suç örgütü yönelik çalışmada, kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi olarak tanıtan 10 şüphelinin, irtibat kurdukları kişilerin haklarındaki dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti.

Aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini "hayali şirketler" üzerinden para karşılığı sigortalı gösteren 34 zanlının, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edilen çalışmada, 7 şüphelinin de yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptığı saptanmıştı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 51 şüpheli, "Girdap" adlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 polis telsizi, çok sayıda polis yeleği, sahte polis ve basın kartı ile dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde "geçersizdir" yazılı bir çanta sahte dolar ele geçirilmişti.

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