Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 24 Eylül'de başlatılan operasyonlarda yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheliye ev hapsi verildi, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 zanlı ise serbest bırakıldı.

- Operasyon

24 Eylül'de kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonda yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli yakalanmış, ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda çek, senet, ajanda ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye çıkmıştı.