Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tahir Dövücü yönetimindeki otomobil, D-750 kara yolu Dörtler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Teberik'e (59) çarptı.
Ardından kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Ö.İ. idaresindeki TIR'la çarpıştı.
Kazada sürücü Tahir Dövücü hayatını kaybetti, otomobildeki F.D. ile yaya Aliye Teberik yaralandı.
Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Teberik de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.