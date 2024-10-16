Mersin'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı
Giriş: 16.10.2024 - 00:58 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:58
N.Ö. idaresindeki otomobil D-400 kara yolu Alata Mahallesi'nde önce motosiklete ardından karşı şeride geçip Ş.D'nin kullandığı otomobile çarptı.
Kazada 4 kişi yaralandı, sürücü N.Ö. otomobilde sıkıştı.
Olay yerine sevk edilen ekipler N.Ö'yü bulunduğu yerden çıkarttı.
Yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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