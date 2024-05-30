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        Haberler Gündem Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı - Güncel haberler

        Mersin'deki kazada ölü sayısı 12'ye çıktı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ölümlü trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi heyeti ön raporunda, tutuklu otobüs şoförü Ali Güler'in, 'tek ve asli kusurlu' olduğu belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı 12'ye çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 00:08 Güncelleme: 30.05.2024 - 00:54
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        Mersin'deki kazada ölü sayısı 12'ye çıktı
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        Kaza, 26 Mayıs’ta saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi.

        Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Ali G. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobille ve kamyonla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kazada İpek Taraman (33), Serhat Taraman (35), Elif Taraman (3), Ozan Kılıç (29), Birsen Çiftsüren (52), Mehmet Kaplan (34), Sultan Acet (30), Taha Acet (41), Halit Şimşek (41), Mehmet Orhan Teymen ve Ayla Çelik Teğmen hayatını kaybetti.

        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme Haberi Görüntüle

        BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

        Kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Başsavcılıkça görevlendirilen alanında uzman bilirkişiler tarafından ön rapor hazırlandı. Bilirkişi heyeti ön raporunda, ‘bölgede yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu’ dikkate alınarak olayla ilgili ‘tek ve asli kusurlu’ tarafın otobüs şoförü Ali Güler olduğu bildirildi.

        Polis ekiplerince hazırlanan trafik kaza tespit tutanağında da otobüs şoförünün ‘yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı’ gerekçesiyle ‘asli kusurlu’ olduğu kaydedildi.

        Öte yandan, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için Başsavcılıkça bir bilirkişi heyetinin daha görevlendirildiği öğrenildi.

        KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 12'YE ÇIKTI

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı 12'ye çıktı. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek de kazada ilk gün hayatını kaybedenler arasındaydı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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