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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: Müstehcen görüntülere 7 tutuklama | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Müstehcen görüntülere 7 tutuklama!

        Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin evlerindeki aramada, suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:49
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        Müstehcen görüntülere 7 tutuklama!
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        Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        9 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada, suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi.

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        7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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