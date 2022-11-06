Tartıştığı husumetlisi tarafından öldürüldü



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde Alper Güngör (41), aralarında daha önceden husumet bulunan H.B. (43) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden silah yakalatma nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Alper Güngör ile H.B. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., yanında taşıdığı tüfekle Güngör'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların baş ve göğüs kısmından yaralanan Güngör, yere yığıldı, H.B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güngör, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Güngör'ün cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Saklandığı adreste polis tarafından gözaltına alınan H.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-11-06 12:10:27



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