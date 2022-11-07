Mersin'de eylem arayışındaki terör örgütü şüphelisi operasyonla yakalandı 

MERSİN, (DHA)MERSİN'de PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin askeri istihbarat sorumlusu ile bağlantılı faaliyet göstererek, finans desteği karşılığında eylem arayışı içerisinde olduğu öne sürülen kişi, operasyonla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG silahlı terör örgütü üyesi şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Örgütün askeri istihbarat sorumlusu ile bağlantılı faaliyet göstererek, finans desteği karşılığında eylem arayışı içerisinde olan şüphelinin adresi saptandı. Kimliği açıklanmayan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde belirlenen adrese jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyesi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN
2022-11-07 11:42:20
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