Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu (2)

14 GÖZALTI
Mersin merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-11-08 09:40:49
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