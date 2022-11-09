'Abdülhamid Han' sondaj gemisi, Taşucu Limanı açıklarında

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Atike CEYLAN KAÇAR/ MERSİN, (DHA)TÜRKİYE'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4´üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han', bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı açığına döndü.

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda, 9 Ağustos'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle göreve uğurlanan 'Abdülhamid Han' sondaj gemisi, Akdeniz'deki Yörükler-1 sahasında çalışmalarını tamamladı. İlk görev yerindeki faaliyetlerin ardından Mersin'e dönen, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, Silifke ilçesi Taşucu Limanı açıklarına demirlendi. Gemi, lojistik ve ikmal işlemleri için limana yanaşacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2022-11-09 16:23:23



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