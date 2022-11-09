Mersin'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı



Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kösbucağı Mahallesi Sazak mevkisinde meydana geldi. Sadullah Ünver (39) yönetimindeki 33 AHS 210 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hayri Gürgah (45) yönetimindeki 01 EZT 50 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Sadullah Ünver ve otomobildeki Mehmet Tekin'in (39) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü Hayri Gürgah ve otomobildeki 5 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki ceşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-11-09 22:09:19



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