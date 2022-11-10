Göksu'da çıkan yangına arazi şartları nedeniyle müdahale edilemiyor

Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün gece çıkan ve devam eden yangına, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemediği bildirildi.
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, bölgede hazır bekliyor. Arazinin bataklık olması nedeniyle deltanın karaya uzak noktalarındaki alevlere müdahale edilemiyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2022-11-10 12:31:44
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