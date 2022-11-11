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MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 9 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün güncel yapılanması içinde olduğu, aralarında bölge talebe mesulünün de bulunduğu 9 şüpheli tespit edildi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Evlere düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Operasyondan görüntülerHaber: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin

2022-11-11 07:43:25



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