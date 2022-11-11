Mersin'de 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu şüphelileri adliyede



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 4 ilde, 'resmi evrakta sahtecilik, rüşvet, kaçakçılık, tefecilik ve dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirtilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi evrakta sahtecilik, rüşvet, kaçakçılık, tefecilik ve dolandırıcılık' suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu aralarında Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'nde çalışan bir memurun da olduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda şüphelilerden 30´u gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda sahte evrakla taşıma ruhsatı alınmış 10 tabanca ele geçirildi.

ARICI GİBİ GÖSTERİP SİLAH RUHSATI ALDIRMIŞLAR

Şüphelilerin, taşıma ruhsatlı silah alabilmek için ilgili kanunda belirtilen şartları yerine getirmek adına sahte arı yetiştiriciliği belgesi düzenlediği belirlendi. Bazı kişilerin de kurulan paravan şirket üzerinden bu belgeyi aldığı, 2 bin kilogram bal satışı yapılmış gibi gösterilen belgelerin de ilgili kurumlara onaylatıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-11-11 11:51:15



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