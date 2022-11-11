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Mersin'de 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu şüphelileri adliyede

DHA

Mersin'de 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu şüphelileri adliyede


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 4 ilde, 'resmi evrakta sahtecilik, rüşvet, kaçakçılık, tefecilik ve dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirtilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi evrakta sahtecilik, rüşvet, kaçakçılık, tefecilik ve dolandırıcılık' suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu aralarında Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'nde çalışan bir memurun da olduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda şüphelilerden 30´u gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda sahte evrakla taşıma ruhsatı alınmış 10 tabanca ele geçirildi.
ARICI GİBİ GÖSTERİP SİLAH RUHSATI ALDIRMIŞLAR
Şüphelilerin, taşıma ruhsatlı silah alabilmek için ilgili kanunda belirtilen şartları yerine getirmek adına sahte arı yetiştiriciliği belgesi düzenlediği belirlendi. Bazı kişilerin de kurulan paravan şirket üzerinden bu belgeyi aldığı, 2 bin kilogram bal satışı yapılmış gibi gösterilen belgelerin de ilgili kurumlara onaylatıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-11-11 11:51:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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