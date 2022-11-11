Husumetlisini tabancayla öldürdü; cinayet kamerada



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde H.B., aralarında husumet bulunan Şavkı Yiğit'i, çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Ali Menteşoğlu Caddesi Makam kavşağı civarında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Şavkı Yiğit ve H.B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.B. yanındaki tabancayla Şavkı Yiğit´e 3 el ateş etti. Boyun bölgesinden yaralanan Şavkı Yiğit yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.B. suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

KAVGA KAMERADA

Bu arada H.B.'nin Şavkı Yiğit'i tabancayla vurup öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.B.'den kaçan Şavkı Yiğit'in çöp konteynerinin arkasına saklandığı, ardından isabet eden kurşunlarla yere yığıldığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-11-11 14:53:45



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