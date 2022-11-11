Mersin 8'inci Narenciye Festivali kortejinde renkli görüntüler



MERSİN, (DHA)MERSİN´de bu yıl 8'incisi düzenlenen Narenciye Festivali'nin startı, kortej yürüyüşü ile verildi. Kortejde katılanlar, kıyafet ve kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Narenciyesiyle ünlü Mersin'in en kapsamlı festivali olan Narenciye Festivali, bu yıl 'Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır' sloganı ile 8'inci kez düzenleniyor. Festival, renkli görüntülere sahne olan kortej ile start aldı. Adliye önünde bir araya gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, belediye başkanları, Mersin Ticaret Borsası ve Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, oda ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, bando ekibinin çaldığı müziklerle Zeytinlibahçe ve İstiklal Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Alanı'na yürüdü. Korteje greyfurt, portakal ve limonla süslenen, mobil gitar, maymun, motosiklet ve aslan figürleri de eşlik etti. Katılımcılar davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi. Alanda halk oyunları gösterisi sergilenirken, burada konuşan Vali Pehlivan, kortejin bir fragman olduğunu belirterek, asıl etkinliklerin hafta sonu boyunca Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Galatasaray Meydanı ve etrafındaki 70 dönümlük alanda gerçekleştirileceğini ifade edip, herkesi bu eğlenceli festivale katılmaya çağırdı.

8´inci Mersin Narenciye Festivali'nin açılışı, yarın saat 12.00'deki törenle yapılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-11-11 20:58:38



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