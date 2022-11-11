Mersin'de 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

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13 TUTUKLAMA

Mersin merkezli 4 ilde, 'resmi evrakta sahtecilik, rüşvet, kaçakçılık, tefecilik ve dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirtilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 13'ü çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-11-11 22:06:02



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