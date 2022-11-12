Mersin'de 8'inci Uluslararası Narenciye Festivali



Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de Uluslararası Narenciye Festivali, bu yıl 'Mersin narenciyedir, narenciye hayattır' sloganı ile 8'inci kez başladı.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde 300´e yakın stant ve 30 figür yer alıyor. Festivalin açılış törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Özdemir, "Mersin ile özdeşleşmiş ortak paydamız olan narenciyenin etrafında kentimizin tüm dinamikleri yine el ele verdik, kenetlendik, tek vücut olduk. Mersin Narenciye Festivali´ni diğerlerinden ayıran farklılık; limonun, greyfurtun bizzat kendisinin süslemelerde kullanılmasıdır. Süslemelerde kullanılan 100 bin kilogram 500 bin adet narenciye var. Günde ortalama 70 kişi ile 10 bin saati aşan iş gücü var. Bu özelliği ile festivalimiz Türkiye´nin ilk, tek ve en görkemli festivalidir. Bu figürleri limon, greyfurt, portakalla süslüyoruz. Peki sonra bu ürünler ne oluyor? Bu ürünler festival sonunda itinayla yerlerinden alınıyor sonra hayır kurumlarına sonra kalanı da halka dağıtıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, turunçgillerden yapılan narenciye çeşmesinden tadım yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-11-12 14:51:45



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