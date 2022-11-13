Bu ilçede 61 okul, 'enerji dostu'



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesindeki 61 okulda, 'Enerji Dostu Okul' projesi uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda öğrencilere enerjinin ve tasarrufun önemi anlatılarak, uygulama yapıldı.

Erdemli genelindeki 61 okulda, 'Enerji Dostu Okul' projesi uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda okulların giriş kapılarına enerji tasarrufunu konu alan afişler asıldı. Öğrenciler de açık lambaları, akıllı tahtaları ve klimaları kapatarak, projeye destek verdi. Ayrıca öğrencilere enerjinin ve tasarrufun önemi anlatılarak, uygulama yapıldı. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile Şube Müdürü Mehmet Kaplan, projenin uygulandığı Barbaros Ortaokulu'nda inceleme yaptı. Açıkyörük, projenin uygulanması konusunda okul idarecileri ve öğrencilerle görüştü.

TÖRENLE BELGE VERİLECEK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, dünya genelinde oluşan enerji krizini dikkate alarak projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Proje kapsamında en çok tasarruf yapan okulumuza törenle belge veriyoruz. Burada amacımız; çocuklarımıza tasarruf uygulamasını kazandırmak, tasarrufa dikkat çekmek, çocuklarımızın enerji konusunda daha duyarlı olmasını sağlamak, okullarımızda enerji tasarrufunu sağlayarak, bakanlığımız üzerindeki yüke yardımcı olmaktır. Projede emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

'CİDDİ BİR TASARRUF YAPILIYOR'

Proje Koordinatörü Selviler İlkokulu Müdürü Duran Anacık ise "Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra enerji krizi daha da çok hissedilmeye başlandı. Bizler de bu kapsamda okullarımızda enerji tasarrufu eğitimleri vermek için proje hazırladık. Öğrencilerimize, enerjinin önemi, boşa enerjinin harcanmaması, enerjide farkındalık yaratmak, enerji verimliliğinin önemi konularında bilgiler veriyoruz. İlk verilere göre 2011 ile 2022 yılları arasında ciddi bir tasarruf yapıldığını görüyoruz" diye konuştu.

Barbaros Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ayşegül Gücer de "Okulumuzda gereksiz olan lambaları kapatıyoruz, akıllı tahtaları işimiz bittiğinde kapatıyoruz, klimaları her zaman çalıştırmıyoruz. Enerji tasarrufu uygulamasını aynı zamanda evlerimizde de uyguluyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-11-13 10:25:14



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