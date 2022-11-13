Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-STAT: Tarsus İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Reşit Yogancılar, Serdar Soydan, Kadir Akıllı
TARSUS İDMAN YURDU: Barış TürkmenGökhan Meral (Dk. 46 Muhammet Çakı), Furkan Özcan, Volkan Altınsoy, Sefa Durmuş, Fatih Somuncu, Yılmaz Taşkıran (Dk. 85 Mert Temizkan), Uğur Utlu, Azad Filiz, Cengiz Ötkün (Dk. 65 Fatih Solmaz), Alperen Pak
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Cantuğ TemelHüseyin Güngör, Anıl Şahin, Cenk Kaplan, Oğuz Çetinkaya, Kerem Çağatay, Mehmet Alaeddinoğlu, Mansur Çalar (Dk. 65 Tayyib Kanarya), Serdar Eylik, Okan Deniz (Dk. 77 Taner Gümüş), Gürkan Öztürk (Dk. 77 Hüseyin Seyhan)
SARI KARTLAR: Fatih Somuncu (Tarsus İdman Yurdu), Gürkan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler)
GOLLER: Dk. 7 Alperen Pak (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 20 Serdar Eylik (Amed Sportif Faaliyetler)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 14'üncü hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-11-13 17:09:19
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