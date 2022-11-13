ÇBK: 91 - Nesibe Aydın: 68

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Mustafa ERCAN/MERSİN. (DHA)SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Murat Ciner, Yücel Çilingir, Furkan Keseratar

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın (6), Özge Özışık (4), Gamze Takmaz (5), Gökşen Fitik (9), Sinem Ataş (13), Kuanitra Holingsvorth (3), Renara Tıffany Hayes (12), Dejuana Tenis Boner (17), Esra Ural Topuz (7), Jonqel Orthea Theresa (15)

NESİBE AYDIN: Feride Şevval Akalan (16), Jessica Lauren Thomas (10), Chelsea Ketena Nelson (11). Duygu Özen, Derin Yaya (7), Elif Emirtekin (8), Umo Dialllo Diallo Dieng (5), İlayda Güner (11),

1'İNCİ PERİYOT: 22-14

İLK YARI: 55-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-48Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Ankara ekibi Nesibe Aydın'ın konuk etti. Her iki takımın da kıyasıya mücadelesi sonucu Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, parkeden 91-68 galip ayrılarak taraftarına sevinç yaşattı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-11-13 17:59:30



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