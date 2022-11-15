KKTC Mersin Başkonsolosu, 39'uncu kuruluş yılı töreninde fenalaştı

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü töreninde konuşma yapmak için kürsüye çıkan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak için kürsüye gelen KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, kısa süre sonra fenalaştı. Konuşmakta güçlük çeken Mendeli, çevredekilerin yardımıyla kürsüden indirildi. Kısa süreli baygınlık geçiren Mendeli, hemen hastaneye götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-11-15 10:39:38



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