Otoyolda zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde biri yolcu otobüsü, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek Tüneli çıkışında meydana geldi. Gülek mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği 33 AEP 935 plakalı TIR, beton bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü TIR'ı görünce, direksiyon kontrolünü yitirip bariyerlere çarptı. Arkasından gelen 16 KIH 43 plakalı otomobil ise karşı şeride geçen TIR'a, 27 UG 131 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü de 51 AAY 534 plakalı kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştıkları yerlerden çıkardıkları yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-11-16 11:54:35



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