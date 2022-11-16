ÇBK Mersin Yenişehir Bld. - Miskolc: 77-58

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Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Ivana Ivanovic, Suzana Vujicic, Nace Monoric

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 1, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 4, Özge Özışık 6, Sinem Ataş 3, Holingsvorth 4, Hayes 14, Bonner 17, January 13, Jones 15

MISKOLC: Tyra Aho , Green 4, Kanyasi 2, Nina Aho 2, Garbin 18, Basco 3, Guirantes 24, Veg-Dudas, Kiss 5, Bernath

1´İNCİ PERİYOT: 22-10

İLK YARI: 43-29

3´ÜNCÜ PERİYOT: 66-38FIBA EuroLeague Kadınlar B Grubu 4'üncü maçında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Miskolc'i 77-58 yendi. DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-11-16 21:52:11



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