Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)İSTİKLAL Caddesi'ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ifadesinde Temmuz ayında `Hacı´ kod adlı terörist tarafından Türkiye´ye gönderildiğini ve 2 kere Taksim´de keşif yaptığını söylediği öğrenildi. Ahlam Albashır, Bilal Hassan isimli teröristin ise evden hiç çıkmadığını söylediği belirtildi.
Beyoğlu Taksim´deki İstiklal Caddesi'ne pazar günü PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen Ahlam Albashır tarafından bomba bırakıldı."HACI BİZE 400 LİRA PARA VE 2 TANE TELEFON VERDİ"
Albashır´in emniyetteki ifadesi tamamlandı ve bu sabah adliyeye sevk edildi. Albashır ifadesinde Türkiye´ye gelmesinden patlama gününe kadar geçen süreci anlattı.
Münbiç´teyken `Hacı´ kod adlı terörist tarafından önce Cerablus´a gitmek üzere görevlendirildiğini ancak bu görevi kabul etmediğini bunun üzerine Türkiye görevi verildiğini anlatan Albashır'ın, "Hacı 2022 Temmuz ayında bana Cerablus´a gitmem için görev verdi. Ben o görevi kabul etmedim. Sonra bölgenin zenginlerinden biri olan aynı zamanda YPG´nin sözde İstihbarat birimindem olduğunu öğrendiğim Hasan diye biri bana geldi ve Hacı seni yanına çağırıyor sana çok önemli bir görev verecek dedi. Ben de Hasan´la birlikte Hacı´nın yanına gittim. Hacı bana `Madem Cerablus´a gitmiyorsun o zaman Bilal´le birlikte Türkiye´ye gideceksin´ dedi. Ben de Türkiye´ye gelmeyi kabul ettim. Hacı bize 400 lira para ve 2 tane telefon verdi. Giriş için bütün ayarlamaları yaptıklarını söyledi. Sonra İdlib´te Bilal´le buluştuk. Bilal´i ilk defa İdlib´te gördüm. 27 Temmuz´da Hatay´a geldim. Oradan da doblo tarzı bir araçla İstanbul´a geldim. Bilal bana Türklerden nefret ettiğini söyledi. Bilal´in telefonuna bir konum geldi. Araç şoförü diğerlerini indirdi beni ve Bilal´i de konumdaki adrese Ferhat Habeş isimli adamın evine götürdü" dediği öğrenildi."BİLAL HİÇ DIŞARI ÇIKMADI BEN 2 KERE KEŞİF İÇİN TAKSİME GİTTİM"
İstanbul´a geldikten sonra Ferhat Habeş´e ait atölyede çalışmaya başladıklarını, bu süreçte Bilal´in hiç dışarı çıkmadığını kendisinin de saldırıdan önce 2 kere Yasir K. ile birlikte keşif yapmak için Taksim´e gittiğini belirten Albashır'ın, "O süreçte hiç gezmedim. Bilal de hiç dışarı çıkmadı. Son bir ay içerisinde 2 kere Taksim´e geldim keşif yapmak için. En son saldırıdan 11 gün önce gittim Taksim´e. Her seferinde Yasir isimli kişi götürdü beni. Pazar günü öğleden sonra Bilal, Yasir ve ben birlikte yola çıktık. Taksim´e geldik. Bilal bana kahverengi çantayla beyaz poşeti almamı söyledi. `İşim var sen git ben geleceğim´ dedi. Sonra ben aldım onları yürüdüm. Oturduğum yere geldim. 40 dakika orada oturdum. Sonra çantaları bırakıp abiye kıyafetlerin olduğu bir mağazaya gittim. Fakat tam o sırada Hacı bana fotoğraf ve video gönderdi. Videoyu izlediğimde benim bankta oturduğum anların fotoğraflarını gördüm. Korkuya kapıldım ve aynı banka geri döndüm. Sonra Hacı beni aradı, `Çantaları bırak ve oradan uzaklaş´ dedi. Ben kalkıp uzaklaşmaya başladım sonra da patlama meydana geldi" ifadelerini kullandığı belirtildi."YASİR TELEFONUMU KIRDI"
Saldırıdan sonra da Esenler´de kaldığı adrese geri döndüğünü bu sırada onu almaya Ahmet Jarkas´ın geldiğini söyleyen Albashır'ın "Sonra ben Esenler´deki eve gittim. Ahmet geldi beni aldı. Orada benim telefonumu kırdı ve Küçükçekmece´ye götürdü. Biz burada olduğumuz süre boyunca çanta hep Bilal´in yanındaydı" dediği kaydedildi.FOTOĞRAF İDDİASI YALAN ÇIKTI
Öte yandan Albashır´in `Fotoğraflarımı çekip Hacı´ya gönderdiler´ ifadesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, iddia edildiği gibi kimsenin Albashır´in fotoğraflarını çekmediğini belirledi. Bunun üzerine teröristin, "Korktuğum için yaptım süsü vermek için böyle bir ifade kullandım" dediği belirtildi.
DHA-Gündem Türkiye-Mersin
2022-11-17 14:26:52
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