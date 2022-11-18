Mersin'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağlandığı tespit edilen 2 şüpheliden 1'i, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde H.A.'nın, terör örgütü ile iltisaklı kişi ve derneklere para transferinde bulunduğu belirlendi. M.J.'nin de farklı bölgelerdeki grup ve kişilere aktarmak üzere fon topladığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adreslere baskın yapan polis, M.J.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslere yapılan aramalarda ise 75 bin 645 lira, 27 bin 391 dolar, 16 bin 655 euro, 2 ajanda ile 60 doküman ve çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi. M.J., sorguya alınırken, H.A. ise aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-11-18 10:45:09



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