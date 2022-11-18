Cezaevi personelini taşıyan servis aracı ile kamyonet çarpıştı; 11 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde cezaevi personelini taşıyan servis aracıyla kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, Alifakı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Tarsus Kapalı Cezaevi personelini taşıyan 33 PNG 35 plakalı servis aracı ile 38 HG 821 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, servisteki 9 cezaevi personeliyle kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-11-18 18:01:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.