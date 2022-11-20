Motosikletten atılan cisim gözüne isabet etti, korneası zarar gördü

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, kaldırımdaki Hatice Aslan'ın (20) gözüne motosikletten atılan cisim isabet edince korneası zarar gördü. Bu anlar, kameraya yansırken, polis de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 18 Kasım'da, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, saat 21.00 sıralarında, 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı. Kaldırımda yürüyen gençlerin yanından geçen motosikletteki şüphelinin attığı cisim, Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-11-20 11:46:53



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