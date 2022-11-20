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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletten atılan cisim gözüne isabet etti, korneası zarar gördü

DHA

Motosikletten atılan cisim gözüne isabet etti, korneası zarar gördü


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, kaldırımdaki Hatice Aslan'ın (20) gözüne motosikletten atılan cisim isabet edince korneası zarar gördü. Bu anlar, kameraya yansırken, polis de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 
Olay, 18 Kasım'da, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, saat 21.00 sıralarında, 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı. Kaldırımda yürüyen gençlerin yanından geçen motosikletteki şüphelinin attığı cisim, Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-11-20 11:46:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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