Motosikletten attıkları cisimle Hatice´yi gözünden yaralayan 2 şüpheli adliyede

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, iki arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Hatice Aslan'ı (20) motosikletten attıkları cisimle gözünden yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan Ahmet K. (26) ve Bilal K. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 18 Kasım günü saat 21.00 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı. Kaldırımda yürüyen gençlerin yanından geçen motosikletteki şüphelilerin attığı cisim, Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Yere yığılan Aslan, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 150 kişilik özel ekip, yaklaşık 700 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan Ahmet K. ve Bilal K. emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada gördükleri su dolu balonla oyun videoları izlediklerini, yolda yürüyen Aslan ile 2 arkadaşına su dolu balon attıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-11-23 12:05:52



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