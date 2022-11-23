Nefes borusuna yemek kaçan kadını 'Heimlich manevrası' ile kurtardı



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir restoranda nefes borusuna yemek kaçan kadını, iş yeri sahibi, yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki bir restorana ailesiyle giden ismi öğrenilemeyen kadının, nefes borusuna yemek kaçtı. Kadın müşteriye önce masadakiler ardından da çevredekiler müdahale etti. Bu sırada olayı gören ve ilk yardım eğitimi alan işletme sahibi Murat Kurtar (40), kadına yaklaşık 1 dakika boyunca `Heimlich manevrası´ uyguladı. Kadın, uzun uğraşlarla kurtarılırken, o anlar restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-11-23 15:32:53



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