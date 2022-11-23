Motosikletten attıkları cisimle Hatice´yi gözünden yaralayan 2 şüpheli tutuklandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDILAR

Mersin'de, iki arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Hatice Aslan'ı motosikletten attıkları cisimle gözünden yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan Ahmet K. ve Bilal K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-11-23 16:16:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.