Ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu

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Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Radar mevkisinde orman yoluna yaklaşık 500 metre mesafedeki alana gündüz saatlerinde yağış esnasında yıldırım düştü. Bir süre sonra da bölgeden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine yangının bulunduğu mevkiye bir helikopter, 10 arazöz ile birlikte 8 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 50 işçi sevk edildi. Zamanında müdahale ile çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlatıldı. (DHA)-GÖRÜNTÜLÜDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2022-11-23 21:32:10



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