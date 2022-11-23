Mersin'de 'sahte para' operasyonuna 7 tutuklama



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 600 bin liralık sahte banknotlar basarak piyasaya sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7´si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, piyasaya sahte banknot sürdükleri tespit edilen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte banknotlarla alışveriş yaptıklarını, piyasaya bu yolla 600 bin liralık sahte banknot sürdüklerini saptadı. Ekipler, ayrıca şüphelilerin ATM'lere de sahte banknot yatırdıklarını, paraların ATM'de dahi anlaşılmayacak nitelikte olduğunu belirledi. Çalışmanın ardından dün şafak vakti özel harekat polisleri ve dron desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere tek tek girilirken, 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Çete üyelerince genellikle 100'lük ve 200'lük banknotların sahte olarak tercih edildiği, iş yerlerinden düşük bedelli ürünlerin satın alınıp, sahtelerinin gerçek paralarla bozdurulduğu tespit edildi.

9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan 7 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-11-23 21:41:40



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