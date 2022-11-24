Park halindeki otomobili iterek çaldılar

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de sokakta park halindeki otomobili iterek çalan 2 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi 4738 Sokak'ta park halindeki aracın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, O.Ç. ve S.T.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili 1 kişi aranırken, çalınan otomobil terk edilmiş halde bulunarak, sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-11-24 10:13:55



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