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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emel öğretmene 55 yıllık sürpriz

DHA

Emel öğretmene 55 yıllık sürpriz


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'de Erdemli Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu´ndan 1967 yılında mezun olan 20 arkadaş, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Türkçe öğretmenleri Emel Yılmaz'ı ziyaret etti. Öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıkları Yılmaz´a çiçek takdim etti. 55 yıl önceki öğrencileriyle bir ara gelmenin sevincini yaşayan Emel öğretmen, "Eski günler aklıma geldi ve duygulandım. Onlar benim öğrencilerim değil, dostum ve arkadaşım oldular" dedi.
Erdemli Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu´nda 1967 yılında mezun olan 20 arkadaş, sosyal medya üzerinden haberleşti. Buluşma ayarlayan lise arkadaşları, Türkçe öğretmenleri Emel Yılmaz'ı ziyaret etti. Emel öğretmen, 55 yıl önceki öğrencileriyle bir ara gelmenin mutluluğunu yaşadı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Emel Yılmaz, "Eski günler aklıma geldi ve çok duygulandım. Şimdi onlar benim öğrencilerim, değil onlar benim dostum ve arkadaşım oldular. Öğrencilerimle sohbet etmenin güzelliğini yaşadım. Son zamanlardaki en güzel anım diyebilirim. Bana bu güzel sürprizi hazırlayan ve bir araya gelmemizi sağlayan öğrencilerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.
55 YIL SONRA GELEN MUTLULUK
Yılmaz´ın öğrencilerinden Dudu Sert, "Onunla bir araya gelmek istediğimizi kendisine söyledik ve Erdemli´ye gelebileceğini söyledi. Hemen arkadaşlarımız ile haberleştik ve 55 yıl önceki öğretmenimiz Emel Yılmaz hocamızla bir araya geldik. İnanın çok mutlu olduk. Hocamızla sohbet ettik onunla eski günleri yad ettik. Emel hocamız bizler için çok kıymetli bir öğretmenimizdi. Hiçbir öğrencisini kırmaz, onları evlatları gibi görürdü. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hem öğretmenler gününü kutladık hem de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.
'ÖĞRETMENİMİZ BİZLERE TÜRKÇEYİ, EDEBİYATI SEVDİRDİ'
Emel öğretmenin eski öğrencilerinden Ahmet Sar ise, "Bana Türkçeyi sevdiren öğretmenimiz Emel Yılmaz hocamızdır. İyi ki Emel hocamız vardı. Köyden geldiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk, ama öğretmenimiz bizlere Türkçeyi, edebiyatı sevdirdi. Çok mutluyum" ifadesini kullandı.
Yıllar sonra öğretmenleri ile bir araya gelen öğrenciler, emekli öğretmen Emel Yılmaz´ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, çiçek takdim edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2022-11-24 10:27:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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