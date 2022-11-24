Mersin'de keçiler tekne ile taşındı

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri, keçilerini, otlatmak için teknelerle Dana Adası'na taşıdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Taşucu Mahallesi'nde oturan Sarıkeçili Yörükler, her yıl belli dönemlerde otlamak için keçilerini teknelerle Dana Adası'na taşıyor. Bir süre adaya bırakılan keçilere, zaman zaman su da götürülüyor. Dana Adası'na yaklaşınca tekneden denize atılan keçiler yüzerek, karaya çıkıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2022-11-24 15:00:44



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