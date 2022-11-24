Mersin'de sağanak; giriş katları su bastı

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Ali Rıza EREN/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'de, aniden bastıran şiddetli yağmur etkili olurken, bazı binaların giriş katlarında su baskınları yaşandı.

Kentte, öğle saatlerinden sonra sağanak etkili oldu. Özellikle Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi tatil beldesinde, su baskınları meydana geldi. Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı binaların giriş katlarını su bastı. İhbarla harekete geçen ekipler, su tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN

2022-11-24 15:19:47



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