Mersin'de sağanak; giriş katları su bastı (2)

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SİLİFKE'YE DOLU YAĞDI

Mersin'in Silifke ilçesinde dolu etkili olurken, tarım alanları ile seralar zarar gördü. Bölgede inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Yetkililer, yağışların süreceğini belirterek, çifçileri uyardı. (DHA)Mehmet OKUR/ SİLİFKE (Mersin), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2022-11-24 16:34:46



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