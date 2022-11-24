Mersin'de sağanak; giriş katları su bastı: 1 ölü (3)

SELE KAPILAN KADIN, DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
Mersin'de etkili olan yağmur, Gülnar ilçesinde şiddetini artırdı. Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanda sel meydana geldi. Ormana yakın noktada çadırda yaşayan ve ağaç kesiminde çalıştığı belirtilen 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı. Yemek yaptığı sırada çadırdan çıkamayan Gülcan Eroğlu (49) ise sel sularına kapıldı. Ağaç kütükleri ve taşların sürüklediği çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerce gerçekleştirilen çalışma sonucu Eroğlu'nun cesedi, kaybolduğu alana 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Gülcan Eroğlu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar
2022-11-24 17:06:30
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