A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan tarihi fark

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Türkiye Arnavutluk: 140-44MERSİN, (DHA) FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk'u 140-44'lük skorla mağlup etti.

Mersin Servet Tazegün Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılar; Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira Zyaire Mc Cowan beşiyle karşılaşmaya başladı. Milliler, Arnavutluk karşısında ilk yarıyı 74-16 önde tamamladı.

A Milli Takım'da Teaira Zyaire Mc Cowan 28, Tilbe Şenyürek 20, Alperi Onar 15 ve Tuğçe Canıtez ile Pelin Bilgiç 14'er sayıyla mücadeleyi noktaladı. Arnavutluk'ta ise Ebi Dishnica 7 sayıyla oynadı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubundaki dördüncü maçında 27 Kasım Pazar günü Slovenya'yı konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Mersin

2022-11-24 21:09:33



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