Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt içindeki ve dışındaki operasyonları itibarsızlaştırmak amacıyla sosyal medyada paylaşım yapan, örgüt propagandası yürüten, geçmiş yıllarda kentte sokak eylemlerinde kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen molotoflu, taşlı ve sopalı saldırılarda yer alan, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 18 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin kapılarını koçbaşlarıyla kırdığı evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-11-25 09:30:45



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