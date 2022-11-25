Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı (2)

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15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheliden 15'i, yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyette sorguya alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-11-25 10:27:06



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