2 ayrı kargo paketinden uyuşturucu çıktı; 8 gözaltı



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de 2 ayrı kargo paketinden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı. Kargoyu teslim almaya gelen 2 şüphelinin de aralarında olduğu 8 satıcı ve 20 içici yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla kente uyuşturucu gönderileceğine yönelik bilgiler doğrultusunda, kargo firmasındaki 2 farklı kargoyu almaya gelen F.Ç. ile Ş.M.'yi takip etti. Şüpheliler, kargoları teslim aldığı sırada yakalanıp gözaltına alındı. Kargo paketlerinde toplam 9 kilo 550 gram esrar, 40 gram eroin, 385,50 gram bonzai, 173 sentetik uyuşturucu madde, 6,76 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabancayla 27 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinin delili olarak değerlendirilen 7 bin 550 lira ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten polis, 8 satıcı ve 20 içiciyi yakaladı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-11-28 11:11:22



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