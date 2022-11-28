2 ayrı kargo paketinden uyuşturucu çıktı; 8 gözaltı

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de 2 ayrı kargo paketinden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı. Kargoyu teslim almaya gelen 2 şüphelinin de aralarında olduğu 8 satıcı ve 20 içici yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla kente uyuşturucu gönderileceğine yönelik bilgiler doğrultusunda, kargo firmasındaki 2 farklı kargoyu almaya gelen F.Ç. ile Ş.M.'yi takip etti. Şüpheliler, kargoları teslim aldığı sırada yakalanıp gözaltına alındı. Kargo paketlerinde toplam 9 kilo 550 gram esrar, 40 gram eroin, 385,50 gram bonzai, 173 sentetik uyuşturucu madde, 6,76 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabancayla 27 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinin delili olarak değerlendirilen 7 bin 550 lira ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten polis, 8 satıcı ve 20 içiciyi yakaladı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-11-28 11:11:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.