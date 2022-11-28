Kavgada tabancayla vurulan Onur, hastanede öldü



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan Onur Aki (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde dün saat 21.00'de, 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Yabancı uyruklu kişilerin de karıştığı kavgada, taraflar birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdı. Kavga sırasında Onur Aki, tabancayla göğüs kısmından yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında yabancı uyruklu İ.H.K. ve M.H.K. ise çeşitli yerlerinden yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis, soruşturma başlattı. Ekipler, kavgaya karışan 3'ü yabancı uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına alıp, ifade işlemleri için emniyete götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-11-28 15:06:44



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