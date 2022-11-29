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Yurt dışından kaçak araç motoru getiren şüpheli yakalandı

DHA

Yurt dışından kaçak araç motoru getiren şüpheli yakalandı


Soner AYDIN/MERSİN,(DHA)MERSİN'de, yurt dışından ülkeye girişi yasak olan araç motorlarını hurda kaydıyla sokarak piyasaya süren şüpheli A.Ş., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube görevlileri, takip sonucunda yurt dışından ülkeye girişi yasak olan ikinci el araçlara ait, çalışır durumda olan ancak hurda kaydıyla girişi yapıldıktan sonra piyasaya sürülen araç motorları ile ilgili çalışma başlattı. Şüpheli A.Ş. yakalanarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Daha önceden plakaları belirlenen ve fiziki takipleri yapılan araç motoru ile yedek parçalarının bulunduğu iki araç, yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon TL olan lüks araçlara ait 53 blok motor bulunarak, el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-11-29 12:05:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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