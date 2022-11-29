Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin 6'sı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Kasım'da Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 6'sı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-11-29 14:29:56



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