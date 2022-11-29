Mersin'de jandarmadan PKK/KCK'ya operasyon; 6 tutuklama

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6´sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Kasım'da Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde jandarma ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-11-29 21:31:38



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