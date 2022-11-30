Mersin´de PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı



MERSİN'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki kişi operasyonla yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 25 Kasım'da gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen materyal ve ifadeler doğrultusunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen N.E. ve O.A.'nın kente geldiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, gece yarısı operasyon için harekete geçti. Özel hareket polisi ve dron desteğiyle, merkez Akdeniz ilçesinde adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, N.E. ve O.A. gözaltına alındı. Yakalanan iki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet binası ve tabelası

-Ekiplerin operasyona çıkması

-Adreslere girilmesi

-Adreslerde arama yapılması

-Şüphelilerin gözaltına alınmasıHaber: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin

2022-11-30 04:26:34



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