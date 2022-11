Akkuyu projesi inşaat sahasında 'Açık Kapı Günü' etkinliği gerçekleştirildi

MERSİN, (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) son gelişmelerin aktarıldığı 'Açık Kapı Günü' etkinliği düzenlendi. Çevrim içi düzenlenen etkinlikte inşaat sahası Akkuyu´da çalışan Türk mühendisler tarafından sanal bir turla katılımcılara gezdirildi.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, her yıl düzenlenen etkinlik ile Türkiye´nin ilk nükleer santralinin şantiyesinin kapılarını açarak, son gelişmeleri paylaştıklarını kaydetti. Zoteeva, "Bu yıl hepimiz için çok özel bir yıl oldu. Aynı anda dört nükleer güç ünitesini inşa ediyoruz. Bundan büyük gurur duyuyoruz ve sizlerin de bu gururu bizimle paylaşmanızı istiyoruz" dedi. İLK ÜNİTE HIZLA TAMAMLANIYORİnşaat sahasındaki çalışmalara değinen Zoteeva, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali dünyanın en büyük nükleer santral inşaat sahasıdır. İlk blokta hem inşaat kısmında hem ekipmanın kurulumunda ana iş hacmini tamamladık. Reaktör binası ve tribün bölümünün şu anki hali ve görünümü neyse Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaya ve elektrik üretmeye başladıktan sonra da hemen hemen benzer bir yapıya sahip olacaktır. Reaktör binasının sadece özel bir kubbeyle örtülmesi ve betonlanması gerekiyor. Bu işlem ise çok yakında yani yılsonundan önce gerçekleşecek. Ardından, devreye alma aşaması bizi bekliyor. Yakında açık reaktöre su verme işlemine başlayacağız. Bu nükleer santral inşaatının çok önemli bir aşamasıdır. Basit bir ifade ile santralin ana ekipmanını bağlayan boru hatlarını kontrol edeceğiz" diye konuştu.Tüm dış koşullara rağmen nükleer santral inşaatının takvime uygun şekilde ilerlediğine dikkat çeken Zoteeva, "Nükleer santral inşaat takvimine sıkı sıkıya bağlıyız ve Türk devletine, Türk halkına karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Birlikte el ele çalışıyoruz. Tesis şuanda yüzde 80´ininden fazlası Türk vatandaşı olmak üzere 25 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Rosatom, Türkiye´ye teknoloji transfer ediyor. İş birlikleri için devlet kurumlarının temsilcilerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.YAKIT 2023 YILINDA SAHADAGelecek yılın önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Zoteeva, "Cumhuriyetin 100.yılını hep birlikte onurlu bir şekilde karşılayacağız. Türkiye´nin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlar kapsamında kullanan ülkeler kulübüne girmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tam da 2023 yılında, burada tarihi bir olay gerçekleşecek. Santralimizin ilk ünitesi için sahaya taze yakıt teslim edilecek" şeklinde konuştu.Santralin ülkenin teknolojik gelişimine ve enerji istikrarına katkı sağlayacağını belirten Zoteeva, nükleer güç santrallerinin petrol ve gaz fiyatlarındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak öngörülebilir elektrik tarifeleri sağlayacağını söyledi. Akkuyu NGS´nin santralde ve diğer yan sektörlerde binlerce kişiye istihdam sağladığının altını çizen Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, bunun yerel sanayi için siparişler, hizmetlerde ve turizmde büyüme ve daha fazlası anlamına geldiğini ifade etti. Zoteeva, sözlerini "Mersin ilinin ve Türkiye´nin ve tüm Doğu Akdeniz bölgesinin önümüzdeki on yıllar boyunca istikrarlı ekonomik kalkınması güvence altına alınmıştır" dedi."ÇEVREYE HİÇBİR OLUMSUZ ETKİSİ OLMAYACAK"Programa katılan Akkuyu Nükleer A.Ş.İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanetsde de Akkuyu NGS'nin birinci ünitesindeki inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğuna işaret ederek, ünitelerde devam eden çalışmalara ilişkin son durumu aktardı. Romanets, proje ile ilgili İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Sinop, Konya, Erzurum gibi çok sayıda şehirden katılımcının `akkuyugunu.com´ adresi üzerinden gönderdikleri soruları da yanıtladı. Bir katılımcının, Akkuyu´nun çevreyi nasıl etkileyeceğine, deniz ekosistemi için herhangi bir risk oluşturup oluşturmayacağına ve santralin yakınında yetiştirilen tarım ürünler ile tutulan balıkların güvenli tüketimine yönelik sorduğu soru üzerine Romanets "Akkuyu NGS´nin hiçbir olumsuz etkisi olmayacak. Akkuyu, dünyanın en güvenli santralidir. Modern bir nükleer enerji santralinin inşası sonucunda bölge kalkınmakta, ticari faaliyetler canlanmakta, yeni sakinler bölgeye çekilmekte ve yerel tarım ürünlerine olan talebi artırarak tarım üreticileri için pazarı genişletmektedir." dedi. Bu konuda Akkuyu NGS´nin referans santral olan Novovoronej NGS örneğini de veren Romanets, şunları kaydetti: "Bu santralin bulunduğu bölge, 50 yılı aşkın süredir yoğun tarım, et ve süt hayvancılığı ile kümes hayvancılığının yapıldığı bir yer olma özelliğini taşıyor. Nükleer santralin inşa edileceği bölge, çevre güvenliği açısından Türkiye'deki diğer bölgelerden farklı olmayacaktır. Mersin ilinde üretilen ürünler ise iç ve dış pazarlarda serbestçe satılabilecektir" ifadelerini kullandı.İSTİKRARLI VE ÖNGÖRÜLEBİLİR FİYAT`Akkuyu NGS tarafından üretilen elektriğin pahalı olacağı doğru mu?´ şeklinde gelen bir soruyu ise Romanets şu sözlerle yanıtladı:"Türkiye'de elektrik fiyatlarının 18-20 sente ulaştığı günümüzde, 12,35 sent istikrarlı ve öngörülebilir bir fiyattır, dünyadaki uranyum maliyeti ve diğer enerji kaynaklarının maliyeti ne olursa olsun, Akkuyu'da üretilen elektrik Türkiye'ye kilovat saat başına 12,35 sente mal olacaktır. Bu ülke için büyük bir avantajdır, çünkü ülke elektrik tüketen tüm sektörlerin gelişimini planlayabilir. Tüketiciler elektrik için garantili bir fiyata sahip olduklarını bileceklerdir."Açık Kapı etkinliği, Akkuyu NGS sahasının Türk-Rus çalışanları tarafındanseslendirilen `Hayat Bayram Olsa´ şarkısının video klibi ve daha önce Akkuyu NGS sahasını ziyaret eden çocukların görüntüleri ile sona erdi.DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Mersin DHA

2022-11-30 11:00:09



